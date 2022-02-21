СМИ: Зеленский поддерживает признание ДНР и ЛНР Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за признание Россией ДНР и ЛНР ради отказа от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, украинские власти не хотят вести прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также Украина не намерена вписывать особый статус ДНР и ЛНР в Конституцию. Руководство страны считает признание самопровозглашенных республик Россией очень хорошим вариантом.

«Это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — заявили источники.

Они добавили, что обострение ситуации в Донбассе позволит Зеленскому отсрочить выполнение своих обещаний, данных канцлеру Германии Олафу Шольцу. При этом в материале подчеркивается, что президент Украины не верит в возможность «вторжения» российских войск.