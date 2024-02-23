Мир 23 февраля 2024, 01:35 Украина заключила соглашения с Западом, чтобы ее не «кинули» — Кулеба Кулеба: Украина заключает договоры с западными странами, чтобы ее не обманули РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перешел на жаргон, пытаясь объяснить отношения между страной и ее западными союзниками. Речь дипломата опубликовали на YouTube-канале Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, правительство Украины подписывает соглашения о безопасности с союзными государствами, чтобы страну не «кинули». Кулеба назвал усталость Запада мифом и сторонники такого мнения якобы только подыгрывают «российскому нарративу».

Реклама

В качестве доказательства министр напомнил о принятом решении Европейского союза о выделении Украине 50 миллиардов евро в течение четырех лет.

«Они бы сделали такое, если бы устали от Украины?» — спросил Кулеба.

Ранее агентство Вloomberg сообщило, что французские власти столкнулись с трудностями из-за обещанного финансирования украинской стороны. Франция нуждается в сокращении государственных расходов, в то время как три миллиарда евро должны отправить на Украину.