Кулеба психанул в разговоре с министром обороны Германии

Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт вышел из себя, когда жаловался на проблемы с поставками оружия. Об этом сообщило издание Welt.

Непростая беседа состоялась у Кулебы с Ламбрехт в прошлую пятницу, когда украинский дипломат приехал в Германию на встречу с коллегами из стран «Большой семерки». Как рассказали источники в кругах киевского режима, в личной беседе Кулеба попросил Ламбрехт «честно» ответить, что не так с поставками танков Cheetah, обещанных Украине.

Украинский министр, как говорят, потребовал либо быстро решить вопрос с отсутствующими боеприпасами для списанных боевых машин, либо признать, что эта тема уже не обсуждается и Германия сосредоточена на других вопросах.

«По сообщениям из Киева, это был трудный разговор, в котором Кулеба „по-настоящему разозлился“», — написало Welt.

По словам источников, Кулеба «прямо» сказал главе Минобороны Германии, что «нехорошо объявлять о чем-то, зная, что боеприпасов нет». Ламбрехт в ответ лишь пообещала, что правительство ФРГ продолжит искать боеприпасы для танков.