Мир 30 марта 2024, 00:04 Кулеба захотел оторвать Индию от России, но начал визит с хамства Обозреватель Гришин: Кулеба начал визит в Индию с хамства Flickr

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Индию, чтобы обсудить «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Обозреватель kp.ru Александр Гришин заявил, что цель визита Кулебы в Индию — «оторвать ее от России».

По мнению Кулебы, связи Индии с Россией основаны на советском наследии, но это временное явление скоро «испарится». Поэтому Нью-Дели предложат перспективы, которые откроются для страны после «перемоги Украины». Однако Кулеба начал переговоры с индийскими правительством с хамства.

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Он упрекнул Индию в закупках российской нефти и призвал правительство страны пересмотреть принципы советских отношений с Россией и обратить внимание на потенциал потенциального расширения торговых и технологических связей с Украиной.

Обозреватель указал, что украинские власти попытались испугать Индию наращиванием сотрудничества России и Китая. Однако в Нью-Дели понимают, что сейчас товарооборот растет с Москвой.

Глава МИД Украины ранее пригрозил США потерей мирового лидерства, если они не смогут поддерживать ВСУ.