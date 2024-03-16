16 марта 2024, 21:02
Украина пригрозила США лишением мирового лидерства
Кулеба: отказ от поддержки Украины приведет к потере лидерства США в мире
Если Соединенные Штаты не смогут поддерживать Украину, это подорвет их лидерство в мире. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность страны», — сказал глава МИД Украины.
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По данным украинского ведомства, в ходе разговора Кулеба акцентировал внимание на необходимости продолжить поддержку Украины со стороны США и их союзников. Особо он подчеркнул важность поставки систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составит 300 миллионов долларов.
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