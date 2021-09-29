Украине будет крайне сложно пережить зиму без прямых поставок российского газа. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у „Газпрома“. Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что без прямого контракта с Россией предстоящую зиму будет очень сложно пережить. Сейчас стране приходится покупать российское голубое топливо у Словакии. Причем Украина отдает за газ больше денег.

«Белоруссия платит 135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий», — отметил экс-депутат.

По его словам, от ситуации выигрывают Белоруссия и Германия. При этом среди проигравших окажутся те. кто занимается популизмом. Платить за проигрыш страны придется местным жителям. Мураев подчеркнул, что «тупость» является главной угрозой нацбезопасности Украины.