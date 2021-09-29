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    29 сентября 2021, 04:58

    Украина рискует не пережить зиму без российского газа — экс-депутат Рады

    Дарья Бунякова

    Украине будет крайне сложно пережить зиму без прямых поставок российского газа. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

    Украина рискует не пережить зиму без российского газа — экс-депутат Рады

    «Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у „Газпрома“. Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

    Он добавил, что без прямого контракта с Россией предстоящую зиму будет очень сложно пережить. Сейчас стране приходится покупать российское голубое топливо у Словакии. Причем Украина отдает за газ больше денег.

    «Белоруссия платит 135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий», — отметил экс-депутат.

    По его словам, от ситуации выигрывают Белоруссия и Германия. При этом среди проигравших окажутся те. кто занимается популизмом. Платить за проигрыш страны придется местным жителям. Мураев подчеркнул, что «тупость» является главной угрозой нацбезопасности Украины.