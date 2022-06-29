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    29 июня 2022, 10:37

    Кулеба подтвердил намерение Украины вступить в НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба подтвердил намерение страны вступить в НАТО

    Наза Салех Захи

    Украина не меняла намерения вступить в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

    Кулеба подтвердил намерение Украины вступить в НАТО

    Он опроверг слова ведущего о том, что Украина отказалась от планов стать членом Североатлантического альянса.

    «Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в Конституции», — сказал Кулеба.

    По его словам, структура организации является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве.

    «Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и Альянс этого хотел», — подчеркнул министр.

    Он добавил, что пока НАТО не сделал никаких шагов для интеграции Украины.

    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже 29 июня. Он назвал процесс приема беспрецедентно быстрым.