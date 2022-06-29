Кулеба подтвердил намерение Украины вступить в НАТО

Украина не меняла намерения вступить в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

Он опроверг слова ведущего о том, что Украина отказалась от планов стать членом Североатлантического альянса.

«Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в Конституции», — сказал Кулеба.

По его словам, структура организации является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве.

«Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и Альянс этого хотел», — подчеркнул министр.

Он добавил, что пока НАТО не сделал никаких шагов для интеграции Украины.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже 29 июня. Он назвал процесс приема беспрецедентно быстрым.