12 февраля 2023, 08:34
Антироссийскую резолюцию вынесут на голосование в Генассамблее ООН — СМИ
ТАСС: в ГА ООН 23 февраля вынесут на голосование антироссийскую резолюцию
Союзники Украины предложат Генассамблее ООН на голосование антироссийскую резолюцию, написало издание Associated Press. По данным источников ТАСС, обсуждение пройдет 23 февраля. Оно приурочено к годовщине спецоперации России на Украине, объявленной 24 февраля 2022 года.
Резолюция, которую распространили среди 193 членов Генассамблеи, базируется на так называемой формуле мира украинского президента Владимира Зеленского. Документ содержит призыв к России о немедленном и безоговорочном выводе ее вооруженных сил с территории Украины в соответствии с ее «международно признанными границами».
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Ожидается, что в заседании примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, инистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллеги из ряда стран Европы, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Еще в декабре Украина предложила провести «мирный саммит» в ООН в конце февраля. По замыслу, он должен был способствовать воплощению некой «формулы мира» Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею бредовой и предположила, что это пиар-акция США, которые решили представить Украину миротворцем.
Украина
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