Мир 12 февраля 2023, 08:34 Антироссийскую резолюцию вынесут на голосование в Генассамблее ООН — СМИ ТАСС: в ГА ООН 23 февраля вынесут на голосование антироссийскую резолюцию Правительство США / flickr

Читать 360tv в

Союзники Украины предложат Генассамблее ООН на голосование антироссийскую резолюцию, написало издание Associated Press. По данным источников ТАСС, обсуждение пройдет 23 февраля. Оно приурочено к годовщине спецоперации России на Украине, объявленной 24 февраля 2022 года.

Резолюция, которую распространили среди 193 членов Генассамблеи, базируется на так называемой формуле мира украинского президента Владимира Зеленского. Документ содержит призыв к России о немедленном и безоговорочном выводе ее вооруженных сил с территории Украины в соответствии с ее «международно признанными границами».

Реклама

Ожидается, что в заседании примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, инистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллеги из ряда стран Европы, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Реклама

Еще в декабре Украина предложила провести «мирный саммит» в ООН в конце февраля. По замыслу, он должен был способствовать воплощению некой «формулы мира» Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею бредовой и предположила, что это пиар-акция США, которые решили представить Украину миротворцем.