Кто на очереди? МИД рассказал о следующих шагах по открытию границ

Южная Корея и нескоторые другие страны с крупными транспортными хабами могут в скором времени пополнить список государств, с которыми Россия возобновит ависообщение. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков во время онлайн-конференции «США — Латинская Америка — Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19».

Он также заявил, что изменения ожидаются через несколько недель. За это время список может также стать еще длиннее.

«Думаю, пройдет еще несколько недель», — отметил дипломат, выразив надежду, что второй волны пандемии не будет, а сегодняшние «достаточно позитивные тенденции» получат дальнейшее развитие.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала нарушением продажу авикомпаниями авиабилетов в страны, с которыми Россия еще открыла границы.

Россия закрыла границы с другими государствами из-за ситуации с коронавирусом. В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа возобновляются рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, начиная с 15 августа начнутся полеты между Москвой и Женевой.