Мир 16 января 2024, 02:21 КСИР взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке РИА «Новости»

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль. В ходе атаки были уничтожены базы антииранских группировок, сказано в заявлении КСИР. Его процитировало агентство Tasnim.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», — заявили в корпусе.

В КСИР уточнили, что баллистические ракеты уничтожили штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. По сведениям иранских военных, там готовились спецоперации и теракты на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

Ранее взрывы прогремели в Эрбиле. В том числе,в районе консульства США и международного аэропорта, к которому примыкает военная база «Харир». Ее используют силы международной коалиции во главе с США. Всего в городе прозвучало не менее семи взрывов. Аэропорт приостановил авиасообщение.