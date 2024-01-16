Мир 16 января 2024, 01:38 Взрывы прогремели в районе консульства США в Ираке Al Mayadeen: в иракском городе Эрбиле обстреляли военную базу и консульство США Unsplash

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Несколько взрывов прогремели в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в городе слышали не меньше семи взрывов. В связи с этим аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение.

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Все ракеты сбили, но при этом пока неизвестно, откуда их запустили, написало агентство Shafaq. Среди американских военных никто не пострадал. Военная база «Харир» примыкает к международному аэропорту, ее используют силы международной коалиции во главе с США.

Базы США и американские военные в Ираке и Сирии стали регулярно подвергаться нападениям с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Под обстрел попала база США в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке.

Йеменские хуситы ранее нанесли удар по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Атаку на корабль организовало шиитское движение «Ансар Алла». По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все американские корабли внесли в список вражеских целей.