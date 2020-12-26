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    26 декабря 2020, 09:31

    КС разрешил России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд и объяснил свою позицию

    Андрей Иванов

    Акционеры ЮКОСа не получат 57 миллиардов долларов от России, которые они требовали через через суд в Гааге. Конституционный суд РФ постановил, что Международный арбитраж не имеет права решать подобные споры вместо российских судов.
    КС разрешил России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд и объяснил свою позицию

    «Право государства осуществлять судебную юрисдикцию на своей территории в отношении возникающих на ней правовых споров и вытекающая отсюда законодательная прерогатива допускать разрешение такого рода споров в зарубежных и международных юрисдикциях — неотъемлемые составляющие государственного суверенитета», — сообщил сайт КС.

    У Международного арбитража нет полномочий подменять решения российских судов. Положения международных договоров в России не работают даже временно без принятия федерального закона об их ратификации.

    В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, которые подали подали иски в Международный арбитраж еще в 2005 году. По их заявлению, РФ оказывала давление на нефтяную компанию и хотела завладеть ее активами.