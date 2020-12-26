КС разрешил России не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд и объяснил свою позицию
«Право государства осуществлять судебную юрисдикцию на своей территории в отношении возникающих на ней правовых споров и вытекающая отсюда законодательная прерогатива допускать разрешение такого рода споров в зарубежных и международных юрисдикциях — неотъемлемые составляющие государственного суверенитета», — сообщил сайт КС.
У Международного арбитража нет полномочий подменять решения российских судов. Положения международных договоров в России не работают даже временно без принятия федерального закона об их ратификации.
В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, которые подали подали иски в Международный арбитраж еще в 2005 году. По их заявлению, РФ оказывала давление на нефтяную компанию и хотела завладеть ее активами.