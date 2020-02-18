Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа

Арбитражный суд в Гааге вынес свое решение по делу ЮКОСа. Россия должна будет выплатить бывшим акционерам нефтяной компании 50 миллиардов долларов. Москва с этим решением не согласна.

Как сообщил официальный сайт Минюста РФ, российская сторона продолжит отстаивать свою позицию.

«Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2005 года три компании — бывшие акционеры ЮКОСа — подали иски в Международный арбитраж в Гааге (МАГ). Они потребовали взыскать с России около 100 миллиардов долларов. Москву обвинили в давлении на нефтяную компанию с целью завладения ее активами. В 2014 году арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, но решение отменил Окружной суд Гааги. Тяжба продолжилась в 2016 году. Сегодняшнее решение российская сторона оспорит в Верховном суде Нидерландов.