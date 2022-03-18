«Крыть-то нечем». Почему США боятся раскрытия деятельности биолабораторий на Украине

Российская сторона правильно поступила, что выступила против США с конкретными доказательствами по деятельности биолабораторий на территории Украины. Об этом в эфире «360» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что без спецоперации и взятия под контроль объектов на территории Восточной Украины Россия бы не получила доказательства сотрудничества США и Украины по военно-биологическим программам.

Военный эксперт также обратил внимание, что США подчищает все документацию по деятельности этих биолабораторий, поскольку американская сторона находится в панике из-за возможных вопросов со стороны не только России, но и Китая.

«Американцы понимают, что если завтра образ токсичной державы вместо России перевалится на США, то США станут токсичными, и уже их товары перестанут покупать, с их политиками перестанут контактировать… Они же специалисты по международному пиару, а тут такой черный пиар против них. А самое главное — крыть-то нечем. Они действительно финансировали биологические разработки против нашей страны», — сказал Михайлов.

Минобороны РФ ранее опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций.

Соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, следует из данных министерства. При этом реальным получателем денежных средств были лаборатории украинского Минобороны, которые находятся в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.