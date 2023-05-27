Мир 27 мая 2023, 10:57 «Крысу загнали в угол». Запад шантажом толкает Зеленского на преступления против России Рогов: Зеленский боится, что его сольют, и готов на военные провокации против России РИА «Новости»

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Запад встал на путь шантажа и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского на страшные преступления против России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса», — пояснил собеседник агентства.

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По словам Рогова, западные партнеры поставили президента Украины перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого.

Зеленский цепляется за президентское кресло, поэтому способен пойти на военную провокацию, в том числе против Запорожской АЭС, предупредил Рогов.

Ранее автор колонки для Bloomberg Андреас Клут выразил уверенность, что поддержка Украиной ДРГ, атакующих приграничные районы России, наоборот, может привести к тому, что киевский режим потеряет поддержку Запада.