Мир 26 мая 2023, 14:22 Украине придется выбирать между поддержкой ДРГ и помощью Запада Bloomberg: Украина может остаться без помощи Запада из-за поддержки ДРГ Ministry of Defense of Ukraine

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Власти Украины рискуют остаться без поддержки западных партнеров за поддержку диверсионных группировок. Об этом предупредил автор материала для агентства Bloomberg Андреас Клут.

Он обратил внимание, что пока вся помощь западных союзников Украины базировалась на том, что эта страна «защищает только свою территорию».

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Самые большие опасения партнеров украинских властей состоят в том, что НАТО могут втянуть в настоящий конфликт с Россией. А этот сценарий грозит третьей мировой войной, пояснил Клут.

Автор статьи не исключил, что ряд западных стран, в их числе и США после выборов 2024 года, могут остановить поддержку Украине, если эта страна перейдет к наступательной тактике.

«Так называемый Глобальный Юг, уже испытывающий неуверенность, скорее всего, повернется против Киева», — указал Клут.

Он подчеркнул, что Украина не должна нападать на Россию за пределами границ, которые считает своими, либо поощрять посреднические формирования делать это.

В минувший понедельник, 22 мая, украинская ДРГ вторглась на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Жертвой стал один человек. Сначала власти сообщили, что он погиб от осколочного ранения, но 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что причиной стал выстрел в голову. У погибшего остались жена и дочь.