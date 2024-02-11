11 февраля 2024, 15:44
Крымский депутат обратился к Маску с предложением по Украине
Депутат Шонус попросил Маска внести свой вклад в установление мира на Украине
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск может помочь урегулировать ситуацию на Украине, отключив ВСУ от спутниковой системы связи Starlink. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
«Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink», — указал парламентарий.
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Крымский депутат отметил, что американский предприниматель также может посодействовать в остановке конфликта с помощью принадлежащих ему информационных площадок. Благодаря им Маск может донести до Запада правду о России.
Ранее бизнесмен высказался о финансировании ВСУ. По его мнению, Белому дому стоит перестать направлять Украине военную помощь, так как из-за нее конфликт только продлевается. Маск также согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся территориями России, а ВСУ неминуемо проиграют.
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