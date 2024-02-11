Мир 11 февраля 2024, 11:06 Илон Маск одним словом высказался о будущем Крыма и Донбасса Бизнесмен Илон Маск признал, что Крым и Донбасс останутся российскими регионами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал высказывание о том, что финансирование Украины только ухудшит ситуацию и продлит конфликт. Об этом он заявил в соцсети X.

Американский предприниматель прокомментировал публикацию, в которой говорилось о возможной гибели еще 100 тысяч украинских солдат из-за продолжения конфликта. Помощь Запада ВСУ не окажет существенного влияния на ситуацию, а президенту США Джо Байдену, французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу придется признать проигрыш Украины, отметил автор текста.

Реклама

В сообщении также проинформировали, что Крым и Донбасс останутся российскими территориями.

«Действительно», — согласился Маск с публикацией.

Бизнесмен также задался вопросом, сколько детей погибнет до того, как западные лидеры решатся признать поражение Украины.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что «украинскую мясорубку» следовало остановить еще год назад. Он раскритиковал высказывание Байдена о необходимости поддержки ВСУ и выступил против закона о дополнительном финансировании.