Украина призвала крымчан сопротивляться оккупации

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев призвал жителей Крыма к бесстрашию. Он убежден, что полуостров обязательно освободят от «российского оккупационного режима». Жителям же пока нужно «мирно сопротивляться».

Граждан призвал он думать о своей ответственности перед родиной. Свое обращение Джемилев сделал на форуме в Киеве, пишет «Укринформ».

«Есть на Востоке мудрая пословица: „Больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит“. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем Крыма и своих детей», — заявил депутат.

Ранее Владимир Зеленский признал, что в ближайшем будущем Украина не сможет вернуть полуостров. Украинский президент пообещал сделать все, чтобы над Крымом развевался флаг Украины. Но на сегодняшний день киевские власти больше увлечены вопросом Донбасса. Хотя Зеленский утверждает, что Крым не может стать разменной монетой для мира на Востоке Украины.