Крымская делегация доставила гумпомощь и 300 путевок на отдых для детей Донбасса

Продуктовые наборы, медицинское оборудование и 300 путевок в оздоровительные лагеря Крыма доставила в Донецк делегация полуострова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. <…> На официальной встрече вручил подарки: продуктовые наборы, два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей из ДНР и ЛНР, оборудование для медицинских кабинетов двух школ республик», — говорится в сообщении.

Константинов также уточнил, что делегация доставила местным жителям 40 тонн гуманитарного груза, который собирали жители полуострова. Он будет передан руководству Донбасса.

Крым регулярно направляет гуманитарные грузы в Ростовскую область и на приграничные территории Украины, занятые российскими армейскими подразделениями. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал содействовать в вопросах эвакуации на полуостров всем пожелавшим того людям.

Ранее сообщалось, что за все время спецоперации Россия отправила жителям Донбасса и Украины свыше восьми тысяч тонн помощи. Формирование грузов происходит в Ростовской, Белгородской областях и в Крыму. Сбор вещей для отправки в качестве гуманитарной помощи организован по всей России.