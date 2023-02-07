Мир 07 февраля 2023, 19:23 Крымчан предупредили о возможном землетрясении, сравнимому с турецким по масштабу Ученый РАН Горшков: Крыму грозит землетрясение, сравнимое по масштабу с турецким РИА «Новости»

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Землетрясение, сравнимое по масштабам с вчерашним турецким, однажды может произойти в Крыму. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. Его процитировало РИА «Новости».

«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция», — заметил ученый.

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Горшков указал, что такое же по масштабу землетрясение «принципиально возможно», не уточнив, в течение какого времени.

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Начиная с утра 6 февраля в Турции случилась серия землетрясений. Магнитуду самых мощных толчков оценивали в 7,7. За день в стране зафиксировали около 300 афтершоков. Землетрясения затронули 13 миллионов человек. Также подземные толчки произошли в Сирии, Грузии и других странах. «Отголоски» дошли и до России.

Только в Турции погибли более 3,5 тысячи жителей. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это бедствие стало одним из крупнейших в мире.