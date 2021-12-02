Украина попросила у Евросоюза очередную финансовую помощь

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить ей дополнительную финансовую поддержку. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — сказал Буца в беседе с агентством Bloomberg.

По словам Буцы, в администрации украинского президента Владимира Зеленского уже начали переговоры с европейскими коллегами о том, в каком размере может быть оказана материальная помощь и на каких условиях может быть выдан новый пакет займов.

Как отмечают аналитики агентства, новый пакет финансовой помощи должен оказаться больше 1,2 млрд евро — если учесть те финансовые обязательства, которые на текущий момент уже есть у Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября 2020 года подписал закон о ратификации меморандума с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Первый транш уже перечислили примерно год назад, его сумма составила 600 млн евро. Такую же сумму перевели Украине в минувшем октябре. По данным Еврокомиссии, на текущий момент общая сумма кредитов, которые еще только предстоит погасить официальному Киеву, составляет 4,4 миллиарда евро.