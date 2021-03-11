Украинский политолог назвал потерю Крыма неизбежной

Киев четверть века ничего не делал для того, чтобы появилась цель существования Украины. Разные группы граждан видят будущее страны по-разному, страна не может существовать как единое пространство, и в таких условиях потеря Крыма была неизбежной.

Об этом в эфире канала UkrLife заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

«Для меня как историка война, гражданская или агрессия, — вопрос времени. <…> Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах — мы — в европейском, а они были бы частью России», — цитирует Голобуцкого РИА «Новости».

Политолог отметил, что воссоединения Крыма и России было очевидным, однако его можно было избежать. Киев мог заселить полуостров крымскими татарами и жителями Западной Украины.

«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — продолжил он.

На днях бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что в 2014 году армия республики не была готова к защите своих границ, поэтому страна потеряла Крым.