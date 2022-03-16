Крым восстановил экономические отношения с Херсонской областью

Полуостров Крым, входящий в состав России, начинает возобновлять торговые и экономические отношения с Херсонской областью Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Отношения уже возобновляются, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Мы оказываем, в том числе, и гуманитарную помощь», — сказал он.

Константинов отметил, что у двух регионов исторически сложились тесные связи.

«В период курортного сезона Херсон всегда поставлял овощи, фрукты. Мы им отправляли вино, рис и многое другое», — заявил парламентарий.

Также Константинов пообещал принять активное участие в процессе денацификации Херсонской области.

Ранее Константинов пообещал в скором времени восстановить все уничтоженные железнодорожные ветки, связывающие полуостров с Херсонской областью Украины.