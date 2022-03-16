Уничтоженные железнодорожные ветки с Украиной пообещали восстановить в Крыму

Крым восстановит все уничтоженные железнодорожные ветки, связывающие полуостров с Херсонской областью Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам Константинова, транспортное сообщение Крыма с Украиной уже восстанавливается. В дальнейшем запустят транзит в сторону Одессы и Харькова через Херсонскую область. Глава парламента подчеркнул, что железные дороги и магистрали построили не укронацисты.

«Они на них засели, как соловьи-разбойники, прервав их функционирование на долгие восемь лет. Но теперь, прямо сейчас, соловьям-разбойникам выбиваются последние зубы. Больше свистеть и хулиганить на больших дорогах не смогут», — сказал он РИА «Новости».

Константинов уточнил, что со временем восстановят и ту железнодорожную ветку, которая ведет на юго-восток Украины. Он отметил, что все коммуникации создавались потом и кровью предков.

«Всякое отребье сумело их захватить и испортить, но по мере его уничтожения мы все это будем восстанавливать», — заключил глава парламента Крыма.

Ранее о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона говорил глава полуострова Сергей Аксенов.