Крым сравнил обещание Эрдогана Зеленскому с дарами данайцев

В Крыму обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом сравнили с дарами данайцев. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Живо напоминает известную сцену из „Энеиды“ Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: „Бойтесь данайцев, дары приносящих“. У Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — передало РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что с таким союзником, как Турция, Владимиру Зеленскому и врагов не надо.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле высказал поддержку так называемой «Крымской платформы». Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а ее принципиальная позиция — непризнание «аннексии» Крыма.

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет в ответ на это заявление посоветовал президенту Турции поумерить свой пыл и не заглядываться на земли полуострова.