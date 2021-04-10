Эрдогану посоветовали не заглядываться на земли Крыма

В ответ на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что он поддерживает проведение украинского саммита «Крымская платформа», депутат Госдумы России Михаил Шеремет посоветовал ему поумерить свой пыл и не заглядываться на земли полуострова.

Он предложил турецкому лидеру обратить внимание на ситуацию внутри страны, пишет РИА «Новости».

«Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», — сказал Шеремет агентству.

Он подчеркнул, что ответ на недружественные шаги не заставит себя ждать и посоветовал читать историю чтобы понять, Россия никому не по зубам.

О своей поддержке саммита «Крымская платформа» и идеи неделимости Украины Эрдоган заявил после встречи с президентом республики Владимиром Зеленским в Стамбуле. На мероприятии, запланированном на 23 августа, Киев намерен обсудить «возвращение» полуострова с главами США, Турции, Литвы, Германии, Франции, Канады и Великобритании.