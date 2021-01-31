Крым назвали угрозой для Украины

Крым, который еще называют «непотопляемым авианосцем», представляет угрозу для Украины. Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что сейчас на полуострове якобы размещено около «200 крылатых ракет с дальностью 2,5 тысячи км с ядерными боеголовками».

В эфире «Апостроф TV» он посетовал, что Россия полностью контролирует Черное море и в любой момент способна заблокировать Украине выход в море. Поэтому Киеву непременно нужно развивать военно-морские силы.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», — приводит его слова РИА «Новости».

В Крыму назвали «пустыми словами» очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего вернуть полуостров в состав страны.