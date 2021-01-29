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    29 января 2021, 11:57

    Власти Крыма назвали «пустословием» обещания Зеленского вернуть полуостров

    Полина Петрова

    Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал «пустословием» слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» полуострова в состав страны, сообщило РИА «Новости».
    Власти Крыма назвали «пустословием» обещания Зеленского вернуть полуостров

    Лидер страны назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой». По его мнению, «Крымская платформа», которая организована Киевом, объединит международных партнеров в вопросах территориальной целостности Украины.

    Как считает Гемпель, самая большая ошибка была исправлена в 2014 году, когда республика вернулась на свою родину, пишет сайт «Политика сегодня».

    «Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», — подчеркнул глава крымской немецкой автономии.

    Он добавил, что Украине пора начать курс на сближение с Москвой.