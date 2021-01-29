Власти Крыма назвали «пустословием» обещания Зеленского вернуть полуостров

Лидер страны назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой». По его мнению, «Крымская платформа», которая организована Киевом, объединит международных партнеров в вопросах территориальной целостности Украины.

Как считает Гемпель, самая большая ошибка была исправлена в 2014 году, когда республика вернулась на свою родину, пишет сайт «Политика сегодня».

«Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», — подчеркнул глава крымской немецкой автономии.

Он добавил, что Украине пора начать курс на сближение с Москвой.