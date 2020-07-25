Крушение самолета в центре бразильского города попало на видео

Небольшой самолет рухнул на улицу города Гуабируба в Санта-Катарина (Бразилия). Момент крушения воздушного судна попал на видео.

Инцидент произошел в 10:38 утра в субботу, 25 июля, в центре Гуабируба в долине Итажаи. По данным пожарной охраны, пострадали двое мужчин — это 35-летний пилот и его 33-летний пассажир, пишет портал g1.globo.com.

Видеозапись крушения самолета на проезжую часть запечатлена камера наружного наблюдения. На кадрах видно, что при падении воздушное судно не задело домов и автомобилей.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Азамбужа в Бруске с подозрением на травмы и кровоизлияние.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет упал на жилой дом в немецком городе Везель. В результате происшествия погибли три человека. После падения на крышу дома самолет загорелся. Как уточнили правоохранители, в доме пять квартир, поэтому после осмотра помещений количество пострадавших может возрасти.