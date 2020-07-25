Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии

Личности двух погибших полицейские пока установить не смогли. Кроме того, неизвестно, сопровождал ли кто-то пилота или он летел один.

После падения на крышу дома самолет загорелся. В данный момент огонь удалось локализовать. Сотрудники пожарной охраны вынесли из дома травмированного ребенка. Сколько еще человек пострадали, пока не известно.

В пресс-службе полиции уточнили, что в доме пять квартир. Сейчас все помещения осматривают, так что количество пострадавших может увеличиться.

На месте крушения самолета следователи нашли парашют. По предварительным данным, это аварийный тормоз самолета. Власти не исключили, что пилот вылетел с аэродрома Марл.