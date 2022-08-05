Крупный пожар в ночном клубе в Тайланде сняли на видео

Очевидцы пожара в ночном клубе в Таиланде публикуют кадры с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно, как из заведения валит густой черный дым.

В какой-то момент на видео появляются языки пламени и люди в спешке начинают убегать от горящего здания.

Видео: соцсети

Сообщения о пожаре в ночном клубе появились около часа назад. По данным агентства Reuters, которое в своем материале ссылается на полицию, в результате пожара погибли 13 человек, более 30 человек получили различные ранения.

Все произошло в ночном клубе Mountain в районе Саттахип, в провинции Чонбури. По предварительным данным, все жертвы пожара являются гражданами Таиланда. О том, что могло послужить причиной возгорания, пока информации нет.

Как сообщил полковник полиции Вуттипонг Сомджай, огонь в ночном клубе Mountain начался около 01:00 ночи по местному времени.