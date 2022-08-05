Более 10 человек погибли и 35 пострадали при пожаре в ночном клубе Таиланда

Пожар произошел в ночном клубе на востоке Таиланда. Жертвами происшествия стали 13 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию. Еще 35 человек пострадали.

Все произошло в провинции Чонбури. Пожар случился в ночном клубе Mountain в районе Саттахип. Предварительно, все погибшие являются гражданами Таиланда. О том, что могло стать причиной возгорания пока не сообщается.

В июле в Москве загорелся компьютерный клуб. Он находился в полуподвальном помещении одного из жилых домов на Новой Басманной улице. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть пожарных, которые приехали на вызов, и клубы дыма.

Менее чем за две недели до этого крупный пожар произошел на востоке Рима. Автоэвакуаторы загорелись в парке Ченточелле. Из-за происшествия несколько районов города окутали клубы черного едкого дыма. В соцсетях очевидцы происшествия начали публиковать кадры происходящего. Огонь ликвидировали 25 команд пожарных и 50 единиц техники. Местные жители сообщали о похожих на взрывы звуках, которые раздавались возле парковой зоны.