Мир 22 апреля 2024, 17:09 Крупный пожар произошел на свалке Газипур в Дели The Hindustan Times: пожар охватил свалку Газипур в Дели

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Крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне Газипур в Дели 21 апреля, его причиной мог стать скопившийся газ. Об этом сообщила газета The Hindustan Times.

Власти планировали убрать свалку к декабрю 2023 года. Однако на полигоне Газипур появилось еще больше мусора.

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По данным издания, пожар спровоцировал громкий политический скандал. Глава партии «Бхаратия джаната парти» Вирендра Садчева заявил, что это результат коррупции.

По его словам, более половины просеивающего мусор оборудования не работает. И власти не занимаются этим вопросом.

В середине февраля на заводе по производству лакокрасочных изделий в Дели произошел взрыв, затем начался пожар. Жертвами стали 11 человек.