Мир 03 апреля 2024, 05:29 Крупнейший производитель чипов начал эвакуировать заводы на Тайване Bloomberg: создатель чипов TSMC эвакуирует заводы на Тайване после землетрясения Freepik

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Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводской площади на острове в связи с масштабным землетрясением. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство крупнейшего в мире производителя передовых чипов», — сказано в публикации.

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Авторы статьи отметили, что организация еще не оценивала масштаб причиненного ущерба. По информации журналистов, компания ведет сотрудничество с Apple и Nvidia. Даже самые небольшие вибрации могут испортить целые партии полупроводников, которые создают с аккуратной точностью.

После сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.