Крупнейшие учения ВМС НАТО стартовали в Балтийском море

НАТО начал крупнейшие учения военно-морских сил Baltops 2021 в Балтийском море. В них принимают участие 16 стран альянса, а также партнеры - Финляндия и Швеция. Об этом сообщил «Интерфакс».

Маневры продлятся до 18 июня. В них задействуют 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и около четырех тысяч военнослужащих. Будут отработаны операции по противолодочной и противоминной борьбе, противовоздушной обороне и высадке десанта в Литве.

Учения пройдут в две фазы. Первые шесть дней задачи будут выполнять в районе Датских проливов. После этого маневры будут смещаться на восток Балтийского моря.

Командовать учениями будут с корабля шестого оперативного флота США Mount Whitney.

Командующий учениями, вице-адмирал США Джин Блэк отметил, что в этом году учения Baltops проводятся в 50-й раз. Эти маневры образуют основу к сотрудничеству, указал он.

В учениях принимают участие военные США, Канады, Британии, Германии, Франции, Эстонии, Дании, Швеции, Бельгии, Финляндии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Турции, Испании и Норвегии.

НАТО ранее обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии.