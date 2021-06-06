НАТО обеспокоило сотрудничество России и Белоруссии

Страны НАТО всерьез обеспокоены тесным взаимодействием России и Белоруссии, которое наблюдается в последние месяцы. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Столтенберг заверил, что любого союзника НАТО будут готовы защитить от гипотетических угроз.

Альянс при этом по-прежнему придерживается двойного подхода к отношениям с Россией, отметил он. Подход заключается в сдерживании одновременно с диалогом, напомнил Столтенберг.

В понедельник в преддверии конференции НАТО генсек организации заявил, что альянсу хотелось бы улучшить отношения с Россией. Столтенберг указал, что даже если этого не удастся, НАТО хотел бы поддерживать диалог, что, по его словам, особенно важно, когда отношения трудные.

Американский журналист Марк Эпископос в своей статье для National Interest ранее объяснил, почему Россия вселяет ужас в НАТО. По его словам, все дело во внушительном арсенале ядерного оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил о готовящихся поставках вооружения из РФ.