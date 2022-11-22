Мир 22 ноября 2022, 14:04 «Кризисы разные». Песков объяснил, почему Путин — не Хрущев Пресс-секретарь президента Песков посоветовал не сравнивать Путина и Хрущева из-за Кубы РИА «Новости»

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Неуместно сравнивать президента России Владимира Путина и первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Это разные люди, и в мире происходят разные кризисы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым. <…> Не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал он.

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Дмитрий Песков признал, что сейчас, как и 60 лет назад, происходит противостояние между Россией и Западом в лице США, однако есть нюансы. Уроки Карибского кризиса, добавил он, изучали и продолжат это делать.

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Журналисты спросили, что Владимир Путин обсудит на переговорах с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем. Представитель администрации президента ответил, что темой беседы станут российско-кубинские отношения. Песков назвал их перспективными.

Мигель Диас-Канель прилетел в Москву 19 ноября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и открыть памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Он пообщался с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и поблагодарил правительство России за помощь, рассказало РИА ФАН.