Мир 19 ноября 2022, 22:48 Президент Кубы прилетел в Москву для переговоров с Путиным Глава Кубы Диас-Канель прибыл в Москву для переговоров с президентом Путиным YouTube

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет вечером 19 ноября приземлился в аэропорту Внуково-2, сообщил ТАСС.

Кубинский лидер встретится с своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он примет участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Мероприятие намечено на 22 ноября. Монумент Кастро появится на одноименной площади в столичном районе Сокол.

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Диас-Канель возглавил Кубу в октябре 2019 года, его предшественником был Рауль Кастро. Новым курсом президента Кубы стала частичная либерализация экономики страны. На острове разрешили частную собственность и частную торговлю, государственные органы перестали контролировать рынок.

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Куба, как и Россия, находится под санкциями. В связи с этим страны не исключают возможность расчетов в национальных валютах или цифровыми деньгами. Такая мера могла бы помочь двум государствам уйти от долларового оборота.