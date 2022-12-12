Мир 12 декабря 2022, 01:44 Кризисный штаб заработает для сербов на севере Косова Глава партии «Сербский список» Ракич: кризисный штаб создадут на севере Косова РИА «Новости»

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Косовские сербы, установившие баррикады из-за действий Приштины, организуют работу кризисного штаба на севере края. Об этом заявил глава крупнейшей партии местных сербов «Сербский список» Горан Ракич в интервью телеканалу TV Pink.

Кризисный штаб будет информировать граждан и СМИ о ситуации на месте. По словам представителя косовских сербов, напряженность на севере Косова не снижается.

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«Мы находимся в поселке Рударе близ Звечана. Собирается все больше людей. Сегодняшние заявления премьера Косова Альбина Курти только раздули огонь» — отметил он.

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Ракич призывал сербов, с учетом высокой степени напряженности в результате угроз Приштины, быть мирными и сдержанными. При этом он подчеркивал, что нельзя забывать о бдительности.

Жители северных территорий Косова стали возводить баррикады после задержания правоохранителями Приштины экс-сотрудника МВД Деяна Пантича. Он покинул полицию в знак протеста против отсутствия решения по сербам в Косове, к которому призывало сербское правительство.

Президент Сербии Александр Вучич ранее провел экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за эскалации обстановки.