Мир 22 декабря 2023, 12:53 Кризис на Украине заставил немцев экономить на покупках перед Рождеством FAZ: кризис на Украине вынудил немцев экономить на покупке подарков на Рождество Global Look Press

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Рождественские распродажи в магазинах Германии столкнулись с самым низким притоком покупателей за последние годы. Об этом заявил глава Немецкого объединения розничной торговли в сюжете, подготовленном газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Он пояснил, что жители Германии существенно сократили свои траты и перешли на жесткую экономию из-за продолжающегося конфликта на Украине, кризиса на Ближнем Востоке и принятых решений властей, ориентирующихся на мировую повестку.

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Гент заявил, что предпраздничная распродажа показала «очень плохой старт». Глава объединения подчеркнул, что экономия коснулась и онлайн-торговли. По предварительной оценке, общее падение продаж приведет к потере дохода ретейлеров от пяти до шести процентов.

«Наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Результаты оказались отрицательными», — подчеркнул собеседник журналистов.

Оказавшаяся в кризисе Германия нашла неожиданный выход для пополнения бюджета. Прокурор Питер Франк подготовил заявление о конфискации замороженных российских активов на сумму 720 миллионов евро. Это первый подобный случай в Европе. Свое решение он обосновал тем, что российские предприниматели через суд пытались вернуть свои деньги. Чтобы это предотвратить, прокурор решил передать их в бюджет Германии.