Мир 20 декабря 2023, 14:10 Германия захотела пополнить бюджет за счет замороженных российских активов Spiegel: генпрокурор ФРГ намерен изъять активы России на €720 миллионов РИА «Новости»

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Немецкий генпрокурор Питер Франк решил конфисковать замороженные активы России, размер которых превышает €720 миллионов, и направить их в бюджет ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, Генпрокуратура ФРГ уже подала запрос в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне. Отмечается, что подобных прецедентов еще не было.

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Как написали «Известия», немецкие власти заморозили активы российских компаний, который попали под санкции ЕС. Однако некоторые из бизнесменов попытались вернуть средства. Чтобы предотвратить это, прокуратура решила перевести средства в бюджет страны.

Известно, что порядка €720 миллионов «дочка» Московской фондовой биржи разместила в дочерней компании американского банка JP Morgan в Германии. Но после введения антироссийских санкций средства оказались заблокированы на счетах.

Ранее в США нашли способ передачи принадлежащих России средств в пользу Украины. Замороженные активы предложили перечислить Киеву через Всемирный банк и (ЕБРР).