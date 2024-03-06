Мир 06 марта 2024, 19:18 Кризис на Украине назвали экзистенциальным вопросом для России и Европы Немецкий политолог Рар: нужно хвататься за голову и молиться РИА «Новости»

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На фоне украинского кризиса можно сказать, что движения за мир нет даже в зародыше, и единственное, что остается — хвататься за голову и молиться. Об этом заявил в своем Telegram-канале немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, после скандала с утечкой содержания разговора офицеров бундесвера, в правящих элитах Германии может начаться процесс, направленный на отставку канцлера Олафа Шольца.

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Также эксперт отметил, что исход конфликта на Украине для Европы и России стал экзистенциальным вопросом. Для РФ важно добиться денацификации соседней страны и отхода НАТО от российских границ.

При этом Рар с сожалением констатировал дальнейший рост конфронтации.

«Движения за мир нигде нет — даже в зародыше <…> Мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову — и молиться», — резюмировал он.

Ранее Рар заявил, что европейские страны так и не пришли к общей стратегии по вопросам будущего Украины. По словам специалиста, большинство европейцев не хотят риска атомной войны на планете. При этом сейчас американцы слишком много требуют от европейцев: не только поддержки Украины, но и поддержки войны США в Красном море.