06 марта 2024, 19:18
Кризис на Украине назвали экзистенциальным вопросом для России и Европы
Немецкий политолог Рар: нужно хвататься за голову и молиться
На фоне украинского кризиса можно сказать, что движения за мир нет даже в зародыше, и единственное, что остается — хвататься за голову и молиться. Об этом заявил в своем Telegram-канале немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, после скандала с утечкой содержания разговора офицеров бундесвера, в правящих элитах Германии может начаться процесс, направленный на отставку канцлера Олафа Шольца.
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Также эксперт отметил, что исход конфликта на Украине для Европы и России стал экзистенциальным вопросом. Для РФ важно добиться денацификации соседней страны и отхода НАТО от российских границ.
При этом Рар с сожалением констатировал дальнейший рост конфронтации.
«Движения за мир нигде нет — даже в зародыше <…> Мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову — и молиться», — резюмировал он.
Ранее Рар заявил, что европейские страны так и не пришли к общей стратегии по вопросам будущего Украины. По словам специалиста, большинство европейцев не хотят риска атомной войны на планете. При этом сейчас американцы слишком много требуют от европейцев: не только поддержки Украины, но и поддержки войны США в Красном море.
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