Мир 29 февраля 2024, 15:58 Политолог Рар: у Европы нет общей стратегии по будущему Украины

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Европейские страны так и не пришли к общей стратегии по вопросам будущего Украины. Такое мнение выразил политолог Александр Рар в беседе с News.ru.

По словам специалиста, большинство европейцев не хотят риска атомной войны на планете. При этом сейчас американцы слишком много требуют от европейцев: не только поддержку Украины, но и поддержку войны США в Красном море.

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Отмечается, что ранее канцлера ФРГ Олафа Шольца шокировали высказывания президента Франции Эммануэля Макрона с предложением посылать войска западных стран для поддержки ВСУ.