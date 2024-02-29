29 февраля 2024, 15:58
Политолог Рар: у Европы нет общей стратегии по будущему Украины
Европейские страны так и не пришли к общей стратегии по вопросам будущего Украины. Такое мнение выразил политолог Александр Рар в беседе с News.ru.
По словам специалиста, большинство европейцев не хотят риска атомной войны на планете. При этом сейчас американцы слишком много требуют от европейцев: не только поддержку Украины, но и поддержку войны США в Красном море.
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Отмечается, что ранее канцлера ФРГ Олафа Шольца шокировали высказывания президента Франции Эммануэля Макрона с предложением посылать войска западных стран для поддержки ВСУ.
Европа
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