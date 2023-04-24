Мир 24 апреля 2023, 20:28 Критиковавший Байдена ведущий Такер Карлсон ушел с телеканала Fox News Fox News: известный ведущий Такер Карлсон покинул телеканал РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известный телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший американские власти, ушел с телеканала Fox News. Об этом сообщила пресс-служба медиакомпании.

«Последняя программа мистера Карлсона состоялась в пятницу, 21 апреля», — уточнил телеканал.

Реклама

Причины ухода телеведущего не уточнили. По данным Fox News, решение было обоюдным как для самого журналиста, так и для телеканала. Программу Карлсона отдадут новому телеведущему.

Такер Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В апреле прошлого года он одним из первых усомнился в необходимости выделять Украине деньги и предложил для начала провести аудит финансов, уже полученных президентом Владимиром Зеленским.

Осенью телеведущий обвинил американские власти в затягивании конфликта на Украине. В одном из последних шоу он призвал расследовать дела сына Байдена Хантера, демократов же сравнил с «ищущими трюфель свиньями» в борьбе за власть.

Несколько дней назад Карлсон в утренней программе обвинил США в том, что они стали непосредственными участниками боевых действий против России. Он выразил мнение, что американская сторона нарушила законодательство и начала необъявленную войну со страной в рамках украинского конфликта.