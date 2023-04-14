Мир 14 апреля 2023, 09:21 Американские СМИ признали участие США в боевых действиях против России Ведущий Fox News Карлсон заявил об участии США в боевых действиях против России РИА «Новости»

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Американское правительство нарушило законодательство, начав необъявленную войну против России в рамках конфликта на Украине. Об это в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

«США стали непосредственными участниками боевых действий против России. Американские военные сражаются с русскими, пока мы говорим. Это уже не мелкий конфликт в Восточной Европе, а горячая фаза эскалации между сверхдержавами с ядерным оружием», — сказал он.

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Карлсон подчеркнул, что конгресс не санкционировал начало боевых действий, что является прямым нарушением законодательства.

Такого же мнения придерживаются ведущие китайские СМИ. Например, агентство «Синьхуа» выпустило материал, в котором назвало США главной причиной конфликтной ситуации на Украине.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступал с обвинением в адрес Запада в лицемерии.