Маску предложили создать криптовалюту MarsCoin

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты. На идею его натолкнули комментарии к посту о поддержке владельцев Dogecoin.

Маск пообещал в Twitter, что поддержит их при продаже криптовалюты. Слишком высокую концентрацию Dogecoin на нескольких аккаунтах он назвал единственной реальной проблемой проекта.

«Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть монет, я окажу им полную поддержку», — написал миллиардер.

В ответ Маску предложили создать собственный IlonCoin и превратить его в «валюту Земли». Кто-то тут же придумал альтернативное название — MarsCoin.

«Это определенно будет MarsCoin!» — ответил он.

Dogecoin — криптовалюта, основанная на Litecoin. Свое название она получила в честь интернет-мема Doge. Валюту представили 8 декабря 2013 года.

Свыше 28% монет криптовалюты хранится на одном адресе, напомнил сайт РБК. А на 20 кошельках находится свыше 50% всей эмиссии Dogecoin на сумму порядка 3,7 миллиарда долларов.