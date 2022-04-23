Криптобиржа Binance опровергла сообщения о сотрудничестве со спецслужбами РФ

Крупнейшая криптовалютная биржа Binanсе опровергла сообщения о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами. Такое заявление опубликовали представители площадки, написал ТАСС.

По данным Reuters, Binance передала российским спецслужбам информацию о пользователях из России. Журналисты издания рассказали о некоем соглашении, которое в апреле российское и восточно-европейское подразделения Binanсе заключили с властями РФ.

Этот документ якобы и обязал площадку передать данные клиентов, которые могли быть связаны с «преступной деятельностью».

«Предположения о том, что Binance передавала какие-либо данные пользователей <...> российским регуляторам или государственным службам, подконтрольным ФСБ, являются абсолютно ложными», — заявили представители криптобиржи.

Также они отметили, что заявление Reuters нарушило редакционный стандарт издания.

Ранее Binanсе заявила о заморозке счетов некоторых россиян. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский сказал, что таким образом криптобиржа подала жителям РФ сигнал для «эвакуации финансов» на другие площадки.