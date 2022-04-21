Россиянам перечислили последствия ухода криптобиржи Binance из страны

Криптобиржа Binance ограничит доступ к площадке для пользователей из РФ, чьи активы превышают порог в 10 тысяч евро. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал «360» о причинах и последствиях этого шага для россиян.

Он заявил, что жителям РФ необходимо срочно выводить деньги с Binance и искать другие варианты.

«Для страны это (заявление Binance о возможном уходе — прим. ред.) ничего не значит. Это значит, что пользователям нужно выводить оттуда деньги», — заявил Голубовский.

Аналитик отметил, что Binance стала первой криптобиржей, которая скорректировала правила использования под антироссийские санкции. После Binance подобные заявления сделают все ресурсы, у которых есть филиалы на территории ЕС. Это значит, что для россиян времена «крипторантье» заканчиваются.

«Другие [биржи] введут точно такие же правила, потому что такие нормы ввела Еврокомиссия относительно регулирования криптоактивов. Это тоже часть санкционного пакета Европы. А поскольку любая криптобиржа имеет либо филиалы в Европе или сотрудничает с какими-то крупными европейскими клиентами, она эти нормы будет соблюдать. Соответственно6 из любых бирж, лицензированных Евросоюзом, нужно выводить деньги любым гражданам России», — сказал Голубовский.

Сейчас площадка только требуют вывести активы. Следующим шагом может быть полная заморозка активов, поэтому россиянам не стоит медлить и сразу «эвакуировать» сбережения в более безопасное место. Причем к выбору нового места хранения денег заграницей нужно подходить крайне внимательно.

«Российские деньги, которые сейчас болтаются за рубежом, будут гонять до тех пор, пока полностью не арестуют. Либо пока не загонят куда-то. В Китай, например, где до них уже не дотянутся. Но и там есть свои риски и свои проблемы, своя специфика банковской системы», — сообщил аналитик.

В качестве альтернативы Голубовский предложил рассмотреть площадки поменьше. Он отметил, что там для пользователей больше рисков. Второй вариант — «децентрализованные финансы, которые не регулируются». Также Голубовский подчеркнул, что биржа — не обязательный элемент торговли криптовалютой. Она всего лишь позволяет обменять виртуальный капитал на реальные деньги.

Возвращать деньги в Россию тоже проблематично, отметил Голубовский. Тут их придется продавать, а потом искать место для вложения реальных денег. Нахождение «точки роста» капитала в России аналитик назвал «нетривиальной задачей».