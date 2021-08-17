Крестный отец судоку Маки Кадзи умер в Японии

В Японии умер Маки Кадзи, бывший глава японского издательства Nikoli, которое первым в стране стало публиковать на страницах своего журнала головоломки. Причиной смерти стала холангиокарцинома — рак желчных протоков.

«Маки Кадзи, которого мы называли „крестным отцом судоку“ и который распространял в мире любовь к головоломкам, скончался в 22:54 10 августа 2021 года дома в Токио», — сообщили на сайте издательства.

Первые судоку на страницах журнала издательства Nikoli появились в 1980-х годах. Впоследствии числовые головоломки принесли ему известность.

Головоломка Судоку произошла от игры «Латинский квадрат», которую придумал в XVIII веке Леонард Эйлер. В 1970-х годах эта игра была усовершенствована, были придуманы специальные числовые головоломки. В США их опубликовали в 1979 году, но популярность судоку получила благодаря Nikoli.

В конце мая в Японии умер из-за разрыва аорты автор известной во всем мире манги «Берсерк» Кэнтаро Миура. Ему было 54 года.